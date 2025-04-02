Схема «яиц по 17 гривен», — в НАБУ заявили о разоблачении хищения при закупках продуктов для ВСУ на 733 млн грн

НАБУ объявило подозрения 5 людям по делу о закупке «яиц по 17 гривен».

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НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной схемы хищения государственных средств при закупке продуктов питания для Вооруженных сил.

По этому делу правоохранители объявили подозрение бывшему руководителю одного из департаментов Минобороны, владелице компаний-поставщиков, двум руководителям этих компаний и еще одному предпринимателю. Им объявили о подозрениях по части 5 статьи 191 (расход), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (покушение на растрату) и ч. 3 ст. 209 (легализация) Уголовного кодекса.

Расследование установило, что в 2022-2023 годах поставка продовольствия для армии осуществлялась по принципу комплектных закупок. В каталоге, состоявшем из 409 позиций, только 10% составляли наиболее употребляемые продукты (овощи, крупы, мясо, вода). Остальные же, такие как специи, желатин или сезонные ягоды, заказывались редко или вообще не использовались.

В НАБУ сообщили, что цена комплекта определялась как средняя стоимость всех позиций каталога. Это создавало возможность для махинаций: популярные продукты продавали по завышенным ценам, а ненужные по заниженным.

Формально комплект имел рыночную стоимость, но фактически государство переплачивало миллионы гривен. Наиболее показательный пример — картофель, закупаемый в огромных объемах в три дороги, тогда как стоимость черешни или абрикосов в зимний период была скудной.

В результате этой схемы две компании-поставщицы, контролируемые одной владелицей, только за август-декабрь 2022 года получили более 733 млн грн незаконной прибыли. Экспертиза подтвердила факт злоупотреблений. Часть этих средств была выведена за границу и, возможно, использована на покупку недвижимости в Хорватии.

Как стало известно, совершению преступления способствовало должностное лицо Министерства обороны, которое при подписании договоров «не замечало» ценовых аномалий в каталоге.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в медиа соответствующей информации, в частности по закупке яиц по 17 грн за штуку, соучастники сделки снизили цены на 11 наиболее востребованных продуктов. Это предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 млн грн.

Кроме того, после внесения НАБУ и САП предложений по устранению причин и условий продуктовой сделки, Минобороны приняло соответствующие меры: порядок закупки изменился, введены отдельные пилотные проекты. Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

По данным издания "Суспильне", в деле фигурируют поставщик продуктов Татьяна Глиняна, ряд руководителей предприятий, экс-начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению ВСУ Богдан Хмельницкий.

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