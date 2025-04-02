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Поменяла часть квартиры на ноутбук – Верховный Суд указал, может ли такая мена быть мнимой сделкой

15:11, 2 апреля 2025
Договор мены является мнимой сделкой, если фактически скрывает куплю-продажу, поскольку оба договора являются возмездными, но различаются способом расчета и формой встречного удовлетворения – Верховный Суд.
Поменяла часть квартиры на ноутбук – Верховный Суд указал, может ли такая мена быть мнимой сделкой
Источник фото: mayak
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Договор мены доли квартиры на ноутбук без каких-либо уникальных характеристик, которые бы обусловливали заинтересованность ответчика в получении именно такого ноутбука, заключенный со значительной доплатой, составляющей 96% стоимости обмениваемой доли квартиры, является мнимой сделкой и нарушает преимущественное право второго совладельца квартиры перед другими лицами на покупку доли такой квартиры.
На это указал Верховный Суд в постановлении от 12 февраля 2025 года по делу №761/36779/20 о признании договора мены мнимым и переводе прав и обязанностей покупателя.

Обстоятельства дела

В обоснование заявленных требований истица ссылалась на то, что она вместе с другими лицами была совладельцем спорной квартиры, каждому из которых принадлежала 1/3 доли. В конце сентября 2020 года ответчица предложила ей и другому совладельцу выкупить ее долю квартиры, однако, не направив ни одному из совладельцев письменных заявлений о намерении обменять или продать свою долю квартиры, 20 октября 2020 года продала ее через договор мены, получив за это ноутбук и доплату.

Истица считала этот договор мнимой сделкой, совершенной с целью скрытия другой сделки – договора купли-продажи. Дело суды рассматривали неоднократно.

Решением суда первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, в удовлетворении иска отказано из-за недоказанности заявленных требований.
Верховный Суд не согласился с постановлением апелляционного суда, отменил его, дело передал на новое апелляционное рассмотрение, отметив, что правовая природа договора определяется его содержанием, а не названием. Суд должен оценивать волю сторон и условия договора для определения его правовых последствий. Спорный договор похож на договор мены, но не является таковым из-за скрытого намерения сторон. В договоре мены оплата товара осуществляется через обмен, а не деньгами. Совладелец имущества имеет преимущественное право на покупку доли, но не путем заключения договора мены.

Апелляционный суд при повторном рассмотрении дела решение районного суда отменил, принял новое судебное решение об удовлетворении иска. Решение апелляционного суда мотивировано тем, что предметом договора мены является обычный ноутбук без каких-либо уникальных характеристик, которые бы обусловливали заинтересованность ответчика в получении именно такого ноутбука. Спорный договор мены по своей правовой природе и исходя из скрытого намерения сторон, которое они имели при его заключении, является договором купли-продажи.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда, исходя из следующего. Договор мены является мнимой сделкой, если фактически скрывает куплю-продажу, поскольку оба договора являются возмездными, но различаются способом расчета (в мене – обмен имуществом, в купле-продаже – деньги) и формой встречного удовлетворения.

Правовая природа договора не зависит от его названия, а определяется исходя из его содержания, поэтому, оценивая соответствие воли сторон и заключенного договора фактическим правоотношениям, суд должен дать правовую оценку его условиям, правам и обязанностям сторон для определения направленности как их действий, так и определенных правовых последствий. В данном деле ответчица обменяла свою долю квартиры на ноутбук (без каких-либо уникальных характеристик) со значительной доплатой разницы стоимости имущества, составляющей 96% стоимости обмениваемой доли квартиры, что фактически придает сделке признаки договора купли-продажи. Отсутствие письменного предложения другому совладельцу о покупке доли квартиры по фиксированной цене нарушает его преимущественное право в соответствии со ст. 362 ГК Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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