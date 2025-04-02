InfoScienceBot для ученых и инноваторов переходит на платформу WhatsApp

InfoScienceBot теперь в WhatsApp для ежедневных обновлений.

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Информационный сервис для ученых и инноваторов InfoScienceBot, который предоставляет актуальную информацию о научных возможностях, теперь доступен на платформе WhatsApp. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

«Мы с уверенностью продолжаем нашу миссию - информировать ученых, инноваторов и всех заинтересованных о самых актуальных возможностях в сфере науки и инноваций», - говорится в сообщении министерства.

В InfoScienceBot пользователи смогут получать ежедневные обновления о международных грантах, конкурсах и образовательных программах, а также интересные возможности для профессионального развития, научные стажировки от иностранных партнеров, события, формирующие научное мировоззрение, а также мероприятия по поддержке и развитию научной деятельности на государственном уровне.

Присоединиться к боту можно по ссылке.

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