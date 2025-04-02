InfoScienceBot для науковців та інноваторів переходить на платформу WhatsApp

InfoScienceBot тепер в WhatsApp для щоденних оновлень.

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Інформаційний сервіс для науковців та інноваторів InfoScienceBot, який надає актуальну інформацію про наукові можливості, тепер доступний на платформі WhatsApp. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

«Ми з упевненістю продовжуємо нашу місію - інформувати науковців, інноваторів та всіх зацікавлених про найактуальніші можливості у сфері науки й інновацій», – йдеться в повідомленні міністерства.

В InfoScienceBot користувачі зможуть отримувати щоденні оновлення про міжнародні гранти, конкурси та освітні програми, а також цікаві можливості для професійного розвитку, наукові стажування від іноземних партнерів, події, що формують науковий світогляд, а також заходи з підтримки та розвитку наукової діяльності на державному рівні.

Долучитися до бота можна за посиланням.

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