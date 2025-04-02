На Одещині затримали чоловіка, який виготовив вибухівку для теракту у відділенні поліції

Підозрюваного завербували російськи спецслужби.

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На Одещині правоохоронці викрили та повідомили про підозру мешканцю Одеси у вчиненні терористичного акту, що спричинив загибель людини. Подія сталася 23 березня у відділенні поліції в Біляївці на Одещині.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрюваного завербували російськи спецслужби через Telegram-канал. Йому запропонували вчинити серію терактів на Одещині в обмін на грошову винагороду.

«Чоловік погодився та отримав інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) з підручних засобів. Під керівництвом російського куратора, який спілкувався з ним по відеозв’язку, він зібрав вибуховий пристрій за місцем свого проживання в Одесі», - написали у прокуратурі.

22 березня підозрюваний отримав наказ підготувати пристрій для передачі виконавцю. Наступного дня він замаскував СВП під подарунок та через таксі відправив його до Біляївки. За вказівкою куратора, посилку мала отримати 35-річна місцева жителька.

Жінка отримала «подарунок», а за кілька хвилин занесла його в адміністративну будівлю поліції. Коли представник спецслужб рф переконався, що пристрій на місці, він здійснив дзвінок на сім-карту, вбудовану у вибухівку. Це спричинило детонацію.

Унаслідок теракту жінка загинула, а троє працівників поліції отримали поранення.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку вилучено мобільний телефони з доказами протиправної діяльності, компоненти для виготовлення вибухівки та СВП замаскований під вогнегасник.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів.