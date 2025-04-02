Лише факт пошкодження лічильника без викривлення обліку не є підставою для відповідальності споживача – Верховний Суд

Відсутність доказів, що газ споживався без належного обліку, виключає можливість донарахування обсягів спожитого газу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сам по собі факт пошкодження лічильника без встановлення викривлення обліку спожитого газу не є підставою для покладення відповідальності на споживача. Відсутність доказів, що газ споживався без належного обліку, виключає можливість донарахування обсягів спожитого газу. На це вказав Верховний Суд у постанові від 5 лютого 2025 року по справі №466/4940/22 за позовом приватної особи АТ «Львівгаз» про захист прав споживача.

Обставини справи

Споживач оскаржила до суду рішення АТ «Львівгаз» про донарахування обсягів природного газу через несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу на суму 174 168,80 грн, мотивуючи тим, що протягом дії договірних відносин вона належним чином виконувала свої зобов’язання та вчасно проводила розрахунок за спожитий газ, в роботу лічильника не втручалася, а пошкодження виникло після повернення пристрою з повірки у 2009 році.

АТ «Львівгаз» подало зустрічний позов про стягнення донарахованої суми, посилаючись на акт про порушення від 30 травня 2022 року та акт експертизи лічильника газу від 2 червня 2022 року, яким встановлено факт втручання в роботу лічильника газу.

Суд першої інстанції позов задовольнив, у задоволенні зустрічного позову відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що пошкодження лічильника саме по собі не підтверджує факт несанкціонованого втручання чи споживання необлікованого газу. Відсутні всі складові правопорушення, необхідні для висновку про наявність несанкціонованого втручання споживача у роботу ЗВТ/лічильника газу та настання негативних наслідків такого втручання, а також через непроведення оператором ГРМ періодичної повірки лічильника газу, що вказує на порушення відповідачем вимог чинного законодавства в частині своєчасності проведення таких повірок. Апеляційний суд скасував рішення районного суду, ухвалив нове рішення, яким у задоволенні первісного позову відмовив, зустрічний позов задовольнив.

Мотивував тим, що споживач не довела неправомірні дії працівників АТ «Львівгаз» при складанні акта про порушення та нарахування вартості необлікованого об`єму та вартості природного газу. АТ «Львівгаз» довело факт несанкціонованого втручання в роботу лічильника.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, постанову скасував, рішення суду першої інстанції залишив в силі, вказавши на таке.

Несанкціонованим є втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу за наявності факту того, що витрата (споживання) природного газу комерційним вузлом обліку не обліковується (обліковується частково чи з порушенням законодавства), або інші дії, що призводять до викривлення даних обліку природного газу.

Сам факт наявності пошкодження лічильника газу за відсутності інших обов’язкових елементів, а саме витрати (споживання) природного газу комерційним вузлом обліку не обліковуються (обліковуються частково чи з порушенням законодавства) або наявність інших дій, що призводять до викривлення даних обліку природного газу, не свідчить про наявність несанкціонованого втручання споживача у роботу ЗВТ/лічильника газу. Оскільки у цій справі не встановлено, що у будинку позивача спожитий газ лічильником не обліковувався, тому відсутні підстави для донарахування об’ємів та обсягів природного газу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.