Синоптики попереджають українців про можливі заморозки з 6 квітня

В Україні з 6 квітня очікується зниження температури аж до заморозків.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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В Україні з 6 квітня синоптики очікують на зниження температура до заморозків. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«У цьому році, починаючи з 6 квітня, якщо температури повітря будуть знижуватися до 0°С і нижче, то це вважатиметься заморозками, які матимуть потенційно небезпечний або стихійний характер, адже в Україні вже розпочався вегетаційний період, коли середньодобова температура повітря становить 5°С і вище», - вказали фахівці.

Заморозок – явище, характерне для перехідних періодів від зими до літа та від літа до зими. Зазвичай заморозком називають короткочасне зниження температури повітря або поверхні ґрунту до 0°С і нижче на фоні сталої додатної температури.

Заморозки найчастіше відмічаються у нічні або ранкові години за ясної, тихої погоди, коли створюються відповідні для цього умови.

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