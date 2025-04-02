Синоптики предупреждают украинцев о возможных заморозках с 6 апреля

В Украине с 6 апреля ожидается понижение температуры вплоть до заморозков.

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине с 6 апреля синоптики ожидают понижение температуры до заморозков. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«В этом году, начиная с 6 апреля, если температура воздуха будет снижаться до 0°С и ниже, то это будет считаться заморозками, которые могут носить потенциально опасный или стихийный характер, так как в Украине уже начался вегетационный период, когда среднесуточная температура воздуха составляет 5°С и выше», — отметили специалисты.

Заморозок — явление, характерное для переходных периодов от зимы к лету и от лета к зиме. Обычно заморозком называют кратковременное понижение температуры воздуха или поверхности грунта до 0°С и ниже на фоне устойчивой положительной температуры.

Заморозки чаще всего отмечаются в ночные или утренние часы при ясной, тихой погоде, когда создаются соответствующие для этого условия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.