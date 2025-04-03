В ГНС напомнили, когда не подается налоговая декларация о имущественном состоянии и доходах

Налоговым кодексом предусмотрены случаи, в соответствии с которыми налогоплательщики освобождаются от подачи налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах.

Фото: if.tax.gov.ua

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Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве напомнило, что продолжается кампания декларирования доходов, полученных в 2024 году.

Налоговым кодексом Украины (далее — Кодекс) предусмотрены случаи, в соответствии с которыми налогоплательщики освобождаются от подачи налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах.

Так, в соответствии с п. 179.2 ст. 179 Кодекса налоговая декларация не подается, если налогоплательщик получал:

доходы, включая иностранные доходы, которые согласно Кодексу не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы исключительно от налоговых агентов, независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода;

доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых согласно Кодексу не облагается налогом, облагается по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров, по которым был уплачен налог согласно Кодексу;

доходы в виде объектов наследства, которые согласно Кодексу облагаются по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог согласно п.174.3 ст. 174 Кодекса.

Также налоговая декларация не подается в случаях, прямо предусмотренных Кодексом.

Если налогоплательщик обязан подать налоговую декларацию согласно другим положениям Кодекса, то в ней наряду с другими доходами указываются доходы, предусмотренные п. 179.2 ст. 179 Кодекса.

Кроме того, налогоплательщики освобождаются от обязанности подачи налоговой декларации независимо от вида и суммы полученных доходов налогоплательщиками, которые:

являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства на конец отчетного налогового года;

находятся под арестом или задержаны, осуждены к лишению свободы, находятся в плену или заключении на территории других государств на конец предельного срока подачи декларации;

находятся в розыске на конец отчетного налогового года;

проходят срочную военную службу на конец отчетного налогового года.

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