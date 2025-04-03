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У ДПС нагадали, коли не подається податкова декларація про майновий стан і доходи

09:51, 3 квітня 2025
Податковим кодексом передбачено випадки, відповідно до яких платники звільнені від подання податкової декларації про майновий стан і доходи.
У ДПС нагадали, коли не подається податкова декларація про майновий стан і доходи
Фото: if.tax.gov.ua
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Головне  управління Державної податкової служби у м. Києві нагадало, що триває кампанія декларування доходів, одержаних протягом 2024 року.

Податковим кодексом України (далі – Кодекс) передбачено випадки, відповідно до яких платники звільнені від подання податкової декларації про майновий стан і доходи.

Так, відповідно до п. 179.2 ст. 179 Кодексу податкова декларація не подається, якщо платник податку отримував:

  • доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;
  • доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до Кодексу;
  • доходи у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст. 174 Кодексу.

Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених Кодексом.

У разі якщо платник податку зобовʼязаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень Кодексу, то в ній разом з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені п. 179.2 ст. 179 Кодексу.

Крім того, платники звільняються від обов'язку подання податкової декларації незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

  • є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
  • перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
  • перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
  • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

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декларація податкова

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