У Чехії пасажирський поїзд зійшов з рейок, рух залізницею тимчасово зупинено

У результаті аварії троє постраждалих.

Фото: IDNES

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У Чехії, в місті Оломоуц, сталася залізнична аварія, внаслідок якої троє людей постраждали. Пасажирський поїзд зійшов з рейок на залізничному переїзді. Про це повідомляє IDNES.

В момент аварії в поїзді перебували семеро осіб, з яких троє отримали травми. На місці події працюють служби залізниці, поліція та рятувальники.

Речниця поліції Івана Скоупілова зазначила, що за попередньою інформацією, причина аварії могла бути технічний дефект, однак точні обставини інциденту наразі встановлюються.

Через аварію тимчасово припинено рух на регіональній залізничній гілці. Також зупинено рух трамваїв, колія яких проходить через залізничний переїзд.

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