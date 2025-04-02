В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов, движение по железной дороге временно остановлено

В результате аварии трое пострадавших.

Фото: IDNES

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В Чехии, в городе Оломоуц, произошла железнодорожная авария, в результате которой три человека пострадали. Пассажирский поезд сошел с рельсов на железнодорожном переезде. Об этом сообщает IDNES.

В момент аварии в поезде находились семь человек, из которых трое получили травмы. На месте происшествия работают службы железной дороги, полиция и спасатели.

Пресс-секретарь полиции Ивана Скоупилова отметила, что по предварительной информации, причина аварии могла быть технический дефект, однако точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Из-за аварии временно прекращено движение на региональной железнодорожной ветке. Также остановлено движение трамваев, колея которых проходит через железнодорожный переезд.

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