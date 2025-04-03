Пенсионный фонд объяснил, влияет ли статус участника боевых действий на размер пенсии

В Пенсионном фонде отметили, что к пенсии УБД устанавливаются некоторые доплаты.

Фото: unian.net

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило, влияет ли на размер пенсии статус участника боевых действий.

В ведомстве указали, что к пенсии УБД устанавливаются следующие доплаты:

– повышение в размере 25 % прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (этот показатель в 2025 году составляет 2361 грн, поэтому сумма повышения пенсии составляет 590,25 грн);

– целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен в соответствии с Законом Украины от 16.03.2004 № 1603 «О улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны».

Общий размер пенсии для этой категории получателей с учетом всех надбавок и повышений должен составлять не менее 5528 гривен. Если ее размер ниже, выплачивается ежемесячная адресная помощь до пенсии в сумме, которой не хватает до указанного уровня.

Доплата начисляется независимо от вида пенсии.

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