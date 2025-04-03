Пенсійний фонд пояснив, чи впливає на розмір пенсії статус учасника бойових дій

У Пенсійному фонді зазначили, до пенсії УБД встановлюються деякі доплати.

Фото: unian.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи впливає на розмір пенсії статус учасника бойових дій.

У відомстві зазначили, до пенсії УБД встановлюються наступні доплати:

– підвищення у розмірі 25 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (цей показник у 2025 році складає 2361 грн, тож сума підвищення пенсії становить 590,25 грн);

– цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень відповідно до Закону України від 16.03.2004 № 1603 «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»;

Загальний розмір пенсії для цієї категорії отримувачів з урахуванням усіх надбавок та підвищень має становити не менше, ніж 5528 гривень. Якщо її розмір нижчий, виплачується щомісячна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного рівня.

Доплата нараховується незалежно від виду пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.