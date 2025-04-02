Только факт повреждения счетчика без искажения учета не является основанием для ответственности потребителя – Верховный Суд

Отсутствие доказательств того, что газ потреблялся без надлежащего учета, исключает возможность доначисления объемов потребленного газа.

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Сам по себе факт повреждения счетчика без установления искажения учета потребленного газа не является основанием для возложения ответственности на потребителя. Отсутствие доказательств того, что газ потреблялся без надлежащего учета, исключает возможность доначисления объемов потребленного газа. На это указал Верховный Суд в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №466/4940/22 по иску частного лица к АО «Львовгаз» о защите прав потребителя.

Обстоятельства дела

Потребитель оспаривала в суде решение АО «Львовгаз» о доначислении объемов природного газа из-за несанкционированного вмешательства в работу газового счетчика на сумму 174 168,80 грн, мотивируя это тем, что в течение действия договорных отношений она надлежащим образом выполняла свои обязательства и своевременно оплачивала потребленный газ, в работу счетчика не вмешивалась, а повреждение возникло после возвращения устройства с поверки в 2009 году.

АО «Львовгаз» подало встречный иск о взыскании доначисленной суммы, ссылаясь на акт о нарушении от 30 мая 2022 года и акт экспертизы газового счетчика от 2 июня 2022 года, которыми установлен факт вмешательства в работу счетчика.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, в удовлетворении встречного иска отказал, мотивируя свое решение тем, что повреждение счетчика само по себе не подтверждает факт несанкционированного вмешательства или потребления неучтенного газа. Отсутствуют все составляющие правонарушения, необходимые для вывода о наличии несанкционированного вмешательства потребителя в работу ЗВТ/счетчика газа и наступления негативных последствий такого вмешательства, а также из-за непроведения оператором ГРС периодической поверки счетчика газа, что указывает на нарушение ответчиком требований действующего законодательства в части своевременности проведения таких поверок.

Апелляционный суд отменил решение районного суда, принял новое решение, которым в удовлетворении первоначального иска отказал, а встречный иск удовлетворил. Мотивировал это тем, что потребитель не доказала неправомерные действия работников АО «Львовгаз» при составлении акта о нарушении и начислении стоимости неучтенного объема и стоимости природного газа. АО «Львовгаз» доказало факт несанкционированного вмешательства в работу счетчика.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе, указав на следующее.

Несанкционированным является вмешательство в работу ЗВТ/счетчика газа при наличии факта того, что расход (потребление) природного газа коммерческим узлом учета не учитывается (учитывается частично или с нарушением законодательства) или другие действия, приводящие к искажению данных учета природного газа.

Сам факт наличия повреждения газового счетчика при отсутствии других обязательных элементов, а именно того, что расход (потребление) природного газа коммерческим узлом учета не учитывается (учитывается частично или с нарушением законодательства) или наличие других действий, приводящих к искажению данных учета природного газа, не свидетельствует о наличии несанкционированного вмешательства потребителя в работу ЗВТ/счетчика газа. Поскольку в этом деле не установлено, что в доме истца потребленный газ счетчиком не учитывался, оснований для доначисления объемов и стоимости природного газа нет.

Автор: Наталя Мамченко

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