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В Одесской области задержали мужчину, который изготовил взрывчатку для теракта в отделении полиции

22:12, 2 апреля 2025
Подозреваемого завербовали российские спецслужбы.
В Одесской области задержали мужчину, который изготовил взрывчатку для теракта в отделении полиции
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В Одесской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении жителю Одессы в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека. Инцидент произошел 23 марта в отделении полиции в Беляевке Одесской области.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемого завербовали российские спецслужбы через Telegram-канал. Ему предложили совершить серию терактов в Одесской области в обмен на денежное вознаграждение.

«Мужчина согласился и получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) из подручных средств. Под руководством российского куратора, который общался с ним по видеосвязи, он собрал взрывное устройство по месту своего проживания в Одессе», - говорится в сообщении прокуратуры.

22 марта подозреваемый получил приказ подготовить устройство для передачи исполнителю. На следующий день он замаскировал СВУ под подарок и через такси отправил его в Беляевку. По указанию куратора, посылку должна была получить 35-летняя местная жительница.

Женщина получила «подарок», а через несколько минут принесла его в административное здание полиции. Когда представитель спецслужб РФ убедился, что устройство на месте, он совершил звонок на сим-карту, встроенную в взрывчатку. Это привело к детонации.

В результате теракта женщина погибла, а трое сотрудников полиции получили ранения.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства. Во время обыска изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, компоненты для изготовления взрывчатки и СВУ, замаскированное под огнетушитель.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В настоящее время проверяется его причастность к совершению других преступлений.

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прокуратура теракт Одесса

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