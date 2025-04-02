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Схема «яєць по 17 гривень», — у НАБУ заявили про викриття розкрадання при закупівлях продуктів для ЗСУ на 733 млн грн

15:11, 2 квітня 2025
НАБУ оголосило підозри 5 людям у справі про закупівлю «яєць по 17 гривень».
Схема «яєць по 17 гривень», — у НАБУ заявили про викриття розкрадання при закупівлях продуктів для ЗСУ на 733 млн грн
Фото: НАБУ
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НАБУ і САП заявили про викриття масштабної схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі продуктів харчування для Збройних Сили. 

У цій справі правоохоронці оголосили підозру колишньому керівникові одного з департаментів Міноборони, власниці компаній-постачальників, двом керівникам цих компаній та ще одному підприємцеві. Їм оголосили про підозри за частиною 5 статті 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату) та ч. 3 ст. 209 (легалізація) Кримінального кодексу України.

Розслідування встановило, що у 2022−2023 роках постачання харчів для армії здійснювалося за принципом комплектних закупівель. У каталозі, що складався з 409 позицій, лише 10% становили найбільш вживані продукти (овочі, крупи, м’ясо, вода). Інші ж, такі як спеції, желатин або сезонні ягоди, замовлялися рідко або взагалі не використовувалися.

У НАБУ повідомили, що ціна комплекту визначалася як середня вартість усіх позицій каталогу. Це створювало можливість для махінацій: популярні продукти продавали за завищеними цінами, а непотрібні — за заниженими.

Формально комплект мав ринкову вартість, але фактично держава переплачувала мільйони гривень. Найбільш показовий приклад — картопля, яку закуповували у величезних обсягах втридорога, тоді як вартість черешні чи абрикосів у зимовий період була мізерною.

Унаслідок цієї схеми дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, лише за серпень-грудень 2022 року отримали понад 733 млн грн незаконного прибутку. Експертиза підтвердила факти зловживань. Частина цих коштів була виведена за кордон та, ймовірно, використана на купівлю нерухомості в Хорватії.

Як стало відомо, вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

Крім того, після внесення НАБУ і САП пропозицій щодо усунення причин та умов продуктової оборудки, Міноборони вжило відповідних заходів: порядок закупівлі наразі змінився, запроваджено окремі пілотні проєкти. Слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину. 

За даними видання "Суспільне", в справі фігурують постачальниця продуктів Тетяна Глиняна, низка керівників підприємств, ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький.

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НАБУ ЗСУ Міноборони

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