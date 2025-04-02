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Поліція зможе шукати порушників та ухилянтів через чати ОСББ – ЗМІ

15:07, 2 квітня 2025
Офіцери громад реагуватимуть на повідомлення про порушення мобілізаційного законодавства кимось з мешканців будинку.
Поліція зможе шукати порушників та ухилянтів через чати ОСББ – ЗМІ
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В Україні до чатів ОСББ почали додавати облікові записи поліцейських, які тепер будуть зможуть реагувати на повідомлення про порушників та порушення законодавства, у тому числі і мобілізаційного, передає ТСН.ua.

Зазначається, що наразі облікові записи правоохоронців почали додавати поки що до окремих чатів ОСББ Київської області.

 «Такі заходи є у Білоцерківському районі Київської області. Відповім на питання про те, чому поліцейського додають до такого чату. Про це попрохали самі голови ОСББ — прийшли до поліцейського офіцера громади і запропонували йому, спитали про те, чи погодиться він на те, щоб його додали до такого чату», - заявила речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко.

У поліції Київщини підкреслили, що один з голів ОСББ таким чином сподівається на те, що завдяки поліцейському буде моніторитись, контролюватись громадський порядок в будинку.

Також там зазначають, що інколи є ситуації, коли мешканці будинків завдяки камерам відеоспостереження бачать, що, наприклад, до під’їзду зайшли якісь невідомі підозрілі особи.

«В такому випадку можуть попрохати офіцера громади приїхати та перевірити обстановку в будинку. Крім того, якщо хтось з водіїв під час паркування пошкодив чужу автівку, якщо це зафіксувала відеокамера спостереження, то таке відео водій постраждалого авто може надіслати в чат і поліцейський зможе одразу відреагувати. Наприклад, зможе одразу викликати слідчо-оперативну групу», — повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Київській області.

За даними поліцейських, офіцер громади також відреагує на повідомлення про порушення мобілізаційного законодавства кимось з мешканців.

«Поліцейський офіцер громади може реагувати на таке повідомлення, але зазвичай таким чином — передати інформацію до певного підрозділу», — додала Яна Єрмоленко.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що судам пропонують заборонити пом’якшувати покарання чи призначати іспитовий строк за ухилення від мобілізації і незаконне перенаправлення за кордон.

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Національна поліція мобілізація

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