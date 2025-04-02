3 апреля — последний день регистрации на основную сессию НМТ

Заканчивается основной период регистрации НМТ-2025.

фото: GettyImages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 3 апреля, завершится основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2025 году. Об этом сообщил Украинский центр оценки качества образования.

Создать персональный кабинет на сайте УЦОКО можно быстро с приложением Дія.

Что нужно для регистрации:

ID-карта или заграничный паспорт в Дії

Активированный Дія.Підпис

Как зарегистрироваться:

1. Перейдите на сайт УЦОКО и откройте страницу регистрации.

2. Выберите вариант входа через Дію, нажмите или отсканируйте QR-код.

3. Подтвердите передачу копии документа Дія.Підписом.

Далее остается выбрать предметы для тестирования, указать контактные данные и место сдачи. Если нужны дополнительные документы об образовании или смене фамилии или имени, их также можно подать через Дію.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.