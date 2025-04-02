3 апреля — последний день регистрации на основную сессию НМТ

В четверг, 3 апреля, завершится основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2025 году. Об этом сообщил Украинский центр оценки качества образования.
Создать персональный кабинет на сайте УЦОКО можно быстро с приложением Дія.
Что нужно для регистрации:
ID-карта или заграничный паспорт в Дії
Активированный Дія.Підпис
Как зарегистрироваться:
1. Перейдите на сайт УЦОКО и откройте страницу регистрации.
2. Выберите вариант входа через Дію, нажмите или отсканируйте QR-код.
3. Подтвердите передачу копии документа Дія.Підписом.
Далее остается выбрать предметы для тестирования, указать контактные данные и место сдачи. Если нужны дополнительные документы об образовании или смене фамилии или имени, их также можно подать через Дію.
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