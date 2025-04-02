В Киеве разворовали 1,2 млн грн при монтаже игровой площадки для детской спортивной школы

Руководителя предприятия-подрядчика подозревают в подделке документов и присвоении бюджетных средств.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю предприятия-подрядчика по факту служебного подделывания и присвоения бюджетных средств при обустройстве площадки с футбольным полем для спортивной школы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, директор детско-юношеской спортивной школы, подчиненной Департаменту молодежи и спорта КГГА, заключил с подозреваемым договор о приобретении и монтаже игровой площадки с футбольным полем и санитарно-бытовыми помещениями на общую сумму более 3 млн гривен.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость установленной площадки и обустроенных помещений составляет около 1,8 млн гривен, то есть территориальной общине причинен ущерб в размере более 1,2 млн гривен.

В прокуратуре напомнили, что ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы.

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