В Гоструда объяснили, как работодателю получить компенсацию за трудоустройство безработного

Срок трудоустройства таких сотрудников должен составлять не менее одного года.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, как работодателю получить компенсацию за трудоустройство безработного.

Работодателю, который по направлению центра занятости трудоустроит гражданина в статусе зарегистрированного безработного более одного месяца, компенсируется 50% фактических затрат на оплату труда, но не больше размера минимальной заработной платы.

Действие программы распространяется на работодателей, трудоустроящих:

лиц с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста;

участников боевых действий;

лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не больше пяти лет.

Срок трудоустройства таких сотрудников должен составлять не менее одного года.

Размер компенсации составляет 50% фактических затрат на оплату труда, но не может превышать размер минимальной зарплаты, установленной законодательством на момент выплаты (от 4000 грн до 8000 грн).

Длительность выплаты компенсации составляет 6 месяцев в течение года.

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