На Вінниччині чоловіка, який ухилявся від проходження програми для кривдників, відправили за ґрати

Чоловіку нагадували про обов’язок відвідувати програму, попереджали про наслідки, але він продовжив ігнорувати вимоги і був покараний.

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На Вінниччині суд покарав чоловіка, який ухилявся від проходження програми для кривдників. Про це повідомив Вінницький апеляційний суд.

Мешканця Липовця суд визнав винним у домашньому насильстві та зобов’язав пройти спеціальну програму для кривдників. Це передбачено Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Спочатку чоловік відвідував заняття, але через кілька тижнів перестав з’являтися без пояснень. Йому нагадували про обов’язок відвідувати програму, попереджали про наслідки, але він продовжив ігнорувати вимоги.

Що вирішив суд?

Його дії кваліфікували за статтею 390-1 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від проходження програми для кривдників. Суд призначив покарання один рік обмеження волі.

Зазначається, що така справа вперше в апеляційному суді. Вінницький апеляційний суд залишив рішення місцевого суду про встановлення 1 року обмеження волі в силі.

Що це означає для всіх, хто отримав таке рішення суду?

Якщо суд призначив проходження програми для кривдників, а людина свідомо її ігнорує, це не просто порушення – це кримінальний злочин.

Яке покарання передбачене законом?

За ст. 390-1 ККУ невиконання рішення суду щодо проходження програми карається:

- До двох років пробаційного нагляду

- Або до двох років обмеження волі

Домашнє насильство – це злочин, і закон вимагає відповідальності не лише за сам факт насильства, а й за ухилення від виправлення своєї поведінки.

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