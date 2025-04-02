Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Вінниччині чоловіка, який ухилявся від проходження програми для кривдників, відправили за ґрати

21:27, 2 квітня 2025
Чоловіку нагадували про обов’язок відвідувати програму, попереджали про наслідки, але він продовжив ігнорувати вимоги і був покараний.
На Вінниччині чоловіка, який ухилявся від проходження програми для кривдників, відправили за ґрати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині суд покарав чоловіка, який ухилявся від проходження програми для кривдників. Про це повідомив Вінницький апеляційний суд.

Мешканця Липовця суд визнав винним у домашньому насильстві та зобов’язав пройти спеціальну програму для кривдників. Це передбачено Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Спочатку чоловік відвідував заняття, але через кілька тижнів перестав з’являтися без пояснень. Йому нагадували про обов’язок відвідувати програму, попереджали про наслідки, але він продовжив ігнорувати вимоги.

Що вирішив суд?

Його дії кваліфікували за статтею 390-1 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від проходження програми для кривдників. Суд призначив покарання один рік обмеження волі.

Зазначається, що така справа вперше в апеляційному суді. Вінницький апеляційний суд залишив рішення місцевого суду про встановлення 1 року обмеження волі в силі.

Що це означає для всіх, хто отримав таке рішення суду?

Якщо суд призначив проходження програми для кривдників, а людина свідомо її ігнорує, це не просто порушення – це кримінальний злочин.

Яке покарання передбачене законом?

За ст. 390-1 ККУ невиконання рішення суду щодо проходження програми карається:

- До двох років пробаційного нагляду

- Або до двох років обмеження волі

Домашнє насильство – це злочин, і закон вимагає відповідальності не лише за сам факт насильства, а й за ухилення від виправлення своєї поведінки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Вінниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до класифікації посад державної служби

Державним органам доручено переглянути результати класифікації посад державної служби з метою приведення їх у відповідність з новою постановою.

Кабмін затвердив порядок надання держорганами на запит медіа інформації щодо громадянства співаків

Засоби масової інформації можуть надіслати запит стосовно громадянства співака чи співачки до ДМС чи МЗС.

Чоловік при оформленні відстрочки повідомив ТЦК персональні дані, але ТЦК все одно оштрафував його за неоновлення даних – апеляційний суд скасував штраф

Апеляційний адмінсуд також вказав, що ТЦК міг отримати дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами.

Поміняла частину квартири на ноутбук – Верховний Суд вказав, чи може така міна бути удаваним правочином

Договір міни є удаваним правочином, якщо фактично приховує купівлю-продаж, оскільки обидва договори є відплатними, але різняться способом розрахунку та формою зустрічного задоволення – Верховний Суд.

Лише факт пошкодження лічильника без викривлення обліку не є підставою для відповідальності споживача – Верховний Суд

Відсутність доказів, що газ споживався без належного обліку, виключає можливість донарахування обсягів спожитого газу.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду