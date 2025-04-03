Для кандидатов в водители и водителей введут комплексное медицинское обследование – Михаил Радуцкий внес постановление о принятии законопроекта

Согласно рекомендованному к принятию законопроекту, данные о состоянии здоровья водителей и кандидатов в водители будут передаваться из электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ), которая взаимодействует с Реестром военнообязанных.

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Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 3 апреля зарегистрировал проект постановления о принятии в первом чтении законопроекта 13131, который предусматривает, что справка о пригодности к управлению автомобилем 083/о будет отменена, но вместо нее будут использоваться данные из Электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ), которая обменивается данными с Реестром военнообязанных «Оберег».

«Введение электронного медицинского заключения для получения водительского удостоверения в центральной базе данных ЭСОЗ позволит отказаться от устаревшей бумажной формы медицинской справки о пригодности к управлению транспортным средством (формы № 083/о) и, вместе с уже существующими реестрами центральной базы данных ЭСОЗ, обеспечит прослеживаемость и полноту медицинской информации о пациенте в электронной медицинской карте, а также возможность дальнейшего предоставления информации о статусе допуска к управлению путем информационного обмена данными между государственными учреждениями», — подчеркивают авторы законопроекта.

Соответственно, в законодательстве будет установлено, что для проверки наличия у водителей и кандидатов в водители состояния здоровья для управления информация из ЭСОЗ о допуске или недопуске лица по состоянию здоровья к управлению передается с использованием системы «Трембита» на Единый государственный веб-портал электронных услуг, Единый комплекс информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте, и в единую информационную систему МВД по полученным от них запросам.

В законе о дорожном движении пропишут обязанность для кандидатов в водители пройти медицинское обследование и получить допуск по состоянию здоровья к управлению.

Таким образом, вместо формулировки «не имеет медицинских противопоказаний» для кандидатов в водители введут медицинское обследование и, соответственно, допуск (или недопуск) по его результатам к управлению автомобилем.

Соответственно, вместо медицинского осмотра будет установлено, что лицо, желающее получить право на управление, обязано пройти медицинское обследование и быть допущенным по состоянию здоровья.

Также будет введена новая обязанность для водителей — проходить медицинское обследование и/или медицинский осмотр.

Будет установлено, что предварительное, периодическое, внеочередное (обусловленное необходимостью) медицинское обследование, а также сменный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр проводятся с целью определения способности кандидатов в водители и водителей по состоянию здоровья безопасно управлять транспортными средствами.

Порядок проведения медицинского обследования и медицинского осмотра, которым определяются периодичность проведения медицинского обследования, порядок проведения и направления на внеочередное медицинское обследование водителей, в том числе по решению уполномоченного должностного лица Национальной полиции или по инициативе работодателя, перечень необходимых диагностических исследований, перечень медицинских противопоказаний, ограничений и состояний, при наличии которых лицо не может по состоянию здоровья управлять транспортным средством, перечень условий допуска по состоянию здоровья к управлению транспортным средством, а также критерии для принятия врачом решения о допуске или недопуске лица к управлению транспортным средством по результатам проведенного медицинского обследования или медицинского осмотра кандидатов в водители и водителей группы I и группы II, утверждается совместным актом центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере здравоохранения, и Министерства внутренних дел Украины.

Группа I кандидатов в водители или водителей — лица, которые будут использовать транспортное средство категорий А, А1, В, В1 и ВЕ для собственных нужд, а также кандидаты в трактористы-машинисты и трактористы-машинисты.

Группа II кандидатов в водители или водителей — лица, которые будут использовать транспортное средство категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DЕ, D1 и D1Е для собственных нужд, а также водители всех категорий, работающие по найму или как самозанятые лица, осуществляющие перевозку пассажиров и/или грузов.

По результатам предварительного, периодического или внеочередного медицинского обследования формируется медицинский вывод в соответствии с порядком формирования и выдачи медицинских выводов, утвержденным Минздравом. В медицинском выводе указывается информация об условиях допуска по состоянию здоровья в случаях, определенных Порядком проведения медицинского обследования и медицинского осмотра.

Также будет предусмотрено, что должностные лица, отвечающие за эксплуатацию и техническое состояние транспортных средств, обязаны не допускать к управлению транспортными средствами лиц, не прошедших медицинское обследование или медицинский осмотр в установленном порядке, либо не допущенных по состоянию здоровья к управлению.

Автомобильные перевозчики будут обязаны организовывать и контролировать своевременное прохождение водителями медицинского обследования и медицинского осмотра.

Автомобильный самозанятый перевозчик, осуществляющий перевозку пассажиров на договорных условиях, обязан проходить медицинское обследование и по его результатам получать медицинский вывод о допуске по состоянию здоровья к управлению транспортным средством соответствующей группы.

Кроме того, 26 марта Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект 13138 о внесении изменений в статью 129 Кодекса об административных правонарушениях относительно установления ответственности за допуск к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших в установленный срок медицинское обследование и/или медицинский осмотр.

Дело в том, что сейчас КоАП устанавливает ответственность только за допуск к управлению транспортными средствами водителей, не прошедших в установленный срок медицинский осмотр. Таким образом, статью 129 дополнят также ответственностью за непрохождение медицинского обследования.

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», в декабре 2024 года Верховная Рада приняла как закон законопроект №12066, который предусматривает автоматический обмен данными между Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Электронной системой охраны здоровья (ЭСОЗ).

Автор: Наталя Мамченко

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