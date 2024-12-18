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Верховная Рада приняла закон о передаче данных о состоянии здоровья пациентов с целью определения годности к военной службе в Реестр военнообязанных

14:40, 18 декабря 2024
Парламент принял в целом закон, разрешающий автоматическую передачу данных о состоянии здоровья пациентов для определения их годности для военной службы в Реестр военнообязанных «Оберег».
Верховная Рада приняла закон о передаче данных о состоянии здоровья пациентов с целью определения годности к военной службе в Реестр военнообязанных
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Верховная Рада 18 декабря приняла в целом в качестве закона законопроект 12066 о цифровой ВЛК, который позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров о годности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Так, в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении после вступления в силу закона будет предусмотрено исключение из действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

«Во время информационного взаимодействия, предусмотренного этой частью, доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, кроме случая получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к исполнению воинского долга для внесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны» - отмечено в изменениях.

В замечаниях ГЮУ ВР указано, что «процедура внесения в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации, в том числе и о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности лиц к исполнению воинского долга, напрямую не связана с целью «обеспечения национальной безопасности и обороны». Впрочем, это замечание депутаты не учли.

Также в Законе «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» будет определено, что Минздрав должен передавать в «Оберег» сведения о сведениях о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга. Реестр «Оберег» будет получать данные путем электронного информационного взаимодействия с электронной системой здравоохранения с использованием системы «Трембита».

Напомним, ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко анонсировала на 2025 год введение «электронной ВЛК».

Так, по ее словам, в 2025 году обмен данными между Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) будет происходить автоматически. Это и будет «электронной ВЛК».

Как отмечала заместитель министра, после того, как военнообязанный совершит ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении, эти данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и будут храниться в ЭСОЗ. В дальнейшем, если отсутствуют хронические заболевания и жалобы, фиксируется рекомендация по пригодности. Также в ЭСОЗ указываются антропометрические данные – рост, вес, окружность грудной клетки, данные направляются в ВЛК.

Также она сообщала, что данные о состоянии здоровья и соответственно пригодность к военной службе Минобороны будет получать из обычных гражданских медицинских учреждений. Военнообязанные просто придут к врачу по своему местонахождению, и далее данные автоматически попадут в Реестр.

Как отметила Катерина Черногоренко, реформа по созданию цифровой ВЛК разрабатывалась совместно с общественными активистами.

«Человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение. Сделать это можно будет по месту нахождения. А дальше никакой беготни государственными учреждениями — за человека будут бегать данные. Весь обмен цифровыми документами будет продолжаться считанные минуты», - пояснила Черногоренко.

Первый этап, по ее словам, будет реализован в течение 3 месяцев. Результат – электронное направление на ВЛК в Резерв+ и, собственно, само заключение ВЛК в электронном виде.

Второй этап, который позволит проходить медицинское освидетельствование для формирования заключения ВЛК в любом учреждении здравоохранения. Этот этап планируется реализовать до 1 июня 2025 года. Как отметила заместитель министра, данная концепция уже согласована Кабмином.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины военнослужащие мобилизация ВВК воинский учет Оберег

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