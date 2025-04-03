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После ДТП двери заблокировались — в Китае произошло смертельное ДТП с авто Xiaomi

11:36, 3 апреля 2025
Семьи жертв смертельной аварии с Xiaomi требуют тщательного расследования ДТП.
После ДТП двери заблокировались — в Китае произошло смертельное ДТП с авто Xiaomi
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В китайской провинции Аньхой родственники трех человек, погибших в аварии с электромобилем Xiaomi SU7, заявляют, что после ДТП двери машины заблокировались, не оставив пассажирам шансов спастись. Про це повідомило видання Yicaiglobal.com.

Автомобиль загорелся, и два человека на передних сиденьях не смогли открыть двери, которые, по-видимому, заблокировались после столкновения, и они погибли внутри автомобиля. Человека, сидевшего сзади, вытащили прохожие, которые разбили окно, но его спасти не удалось. Семьи жертв хотят знать, почему двери заклинило после столкновения, и была ли ошибка в алгоритмах автопилота.

Согласно официальному заявлению Xiaomi, в момент аварии автомобиль находился в режиме Navigation Assisted Driving и двигался со скоростью 116 километров в час по участку Тонглин шоссе Аньхой. Система обнаружила впереди строительное заграждение и предупредила водителя о необходимости снизить скорость. После того как водитель взял управление автомобилем, он вильнул на скорости около 97 км/ч и врезался в цементное заграждение.

Xiaomi сотрудничает с полицией и предоставила все данные об автомобиле, но пока не осматривала поврежденный автомобиль, заявила компания. Однако базирующаяся в Пекине компания пока не ответила на обеспокоенность общественности по поводу того, сработала ли система автоматического экстренного торможения автомобиля.

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ДТП Китай

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