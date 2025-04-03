Министр финансов США Бессент анонсирует визит делегации Украины для обсуждения соглашения о полезных ископаемых

Делегация Украины в ближайшее время совершит визит в США, чтобы обсудить соглашение о ископаемых.

Источник фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Делегация Украины в ближайшее время посетит США для обсуждения соглашения по полезным ископаемым. Об этом в интервью Bloomberg Television заявил министр финансов США Скотт Бессент, которого цитирует Общественное.

Как указал Бессент, группа из Украины приедет в США либо в конце этой недели, либо в начале следующей, чтобы обсудить соглашение.

По словам министра, это фактически то же соглашение, которое было, и оно основано на первоначальном 4-страничном проекте.

«Мы не хотим терять время. Мы считаем это соглашение очень важным для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса», — сказал Бессент.

Как стало известно, 28 марта США официально передали Украине проект соглашения по недр. По словам Зеленского, в документе появились пункты, ранее обе стороны отклонявшие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.