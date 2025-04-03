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Министр финансов США Бессент анонсирует визит делегации Украины для обсуждения соглашения о полезных ископаемых

11:42, 3 апреля 2025
Делегация Украины в ближайшее время совершит визит в США, чтобы обсудить соглашение о ископаемых.
Министр финансов США Бессент анонсирует визит делегации Украины для обсуждения соглашения о полезных ископаемых
Источник фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Делегация Украины в ближайшее время посетит США для обсуждения соглашения по полезным ископаемым. Об этом в интервью Bloomberg Television заявил министр финансов США Скотт Бессент, которого цитирует Общественное.

Как указал Бессент, группа из Украины приедет в США либо в конце этой недели, либо в начале следующей, чтобы обсудить соглашение.

По словам министра, это фактически то же соглашение, которое было, и оно основано на первоначальном 4-страничном проекте.

«Мы не хотим терять время. Мы считаем это соглашение очень важным для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса», — сказал Бессент.

Как стало известно, 28 марта США официально передали Украине проект соглашения по недр. По словам Зеленского, в документе появились пункты, ранее обе стороны отклонявшие.

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США договор Украина

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