Экспорт Украины в марте превысил $3,6 млрд – что вывозили больше всего

Украинский экспорт вырос на 18% в марте.

Фото: weukraine.tv

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В марте 2025 года Украина экспортировала товаров на сумму более $3,6 млрд. Это на 4,5% больше, чем в марте 2024 года, и на 18% больше, чем в феврале этого года. Всего за первый квартал экспорт составил почти $9,9 млрд. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет Минэкономики.

По словам Качки, в январе-феврале экспорт сокращался, но в марте удалось достичь положительной динамики. Основными факторами роста стали увеличение поставок агропродукции, железной руды и продукции металлургической отрасли.

Значительный рост экспорта наблюдался в таких категориях:

- чугун - рост в 13,4 раза ($110 млн);

- семена подсолнечника - в 11,5 раза ($15,9 млн);

- жмых - на 80,3% ($35,8 млн);

- подсолнечное масло - на 39,2% ($141,6 млн).

Общий физический объем экспорта вырос на 15,9% по сравнению с февралем и составил 9,98 млн тонн. Морской экспорт в денежном эквиваленте вырос на 24,7%, а по весу - на 17%. Железнодорожные перевозки увеличились на 16,8% в деньгах и на 15,1% в весе.

Больше всего по стоимости экспортировано:

- кукурузы - $514,4 млн (2,4 млн тонн);

- подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла - $503 млн (441 тыс. тонн);

- пшеницы - $253,9 млн (1,1 млн тонн);

- железной руды и концентратов - $238,4 млн (2,9 млн тонн);

- соевых бобов - $150,2 млн (369,2 тыс. тонн);

- изолированных проводов - $124,6 млн (6,5 тыс. тонн);

- чугуна - $118,9 млн (300,9 тыс. тонн).

Крупнейшими рынками сбыта украинских товаров в марте стали:

- Польша - $407,7 млн;

- Турция - $294,3 млн;

- Италия - $231,8 млн;

- Германия - $196,3 млн;

- Китай - $189,4 млн;

- Испания - $185,7 млн.

Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины. В марте экспорт в страны ЕС достиг $2,04 млрд, что на 6,1% больше, чем в феврале.

Украинский экспорт становится дороже

Хотя общий физический вес экспорта уменьшился, его денежная стоимость растет. В марте 2024 года Украина экспортировала 11,9 млн тонн товаров на $3,46 млрд, а в марте 2025 года - 9,9 млн тонн на $3,62 млрд.

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