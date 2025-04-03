Експорт України у березні перевищив $3,6 млрд – що вивозили найбільше

Український експорт зріс на 18% у березні.

Фото: weukraine.tv

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У березні 2025 року Україна експортувала товарів на суму понад $3,6 млрд. Це на 4,5% більше, ніж у березні 2024 року, та на 18% більше, ніж у лютому цього року. Загалом за перший квартал експорт склав майже $9,9 млрд. Про це повідомив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка, пише Мінекономіки.

За словами Качки, у січні-лютому експорт скорочувався, але в березні вдалося досягти позитивної динаміки. Основними чинниками зростання стали збільшення поставок агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі.

Значне зростання експорту спостерігалося у таких категоріях:

чавун — зростання у 13,4 раза ($110 млн);

насіння соняшнику — у 11,5 раза ($15,9 млн);

макуха — на 80,3% ($35,8 млн);

соняшникова олія — на 39,2% ($141,6 млн).

Загальний фізичний обсяг експорту зріс на 15,9% у порівнянні з лютим і склав 9,98 млн тонн. Морський експорт у грошовому еквіваленті зріс на 24,7%, а за вагою — на 17%. Залізничні перевезення збільшилися на 16,8% у грошах та на 15,1% у вазі.

Найбільше за вартістю експортовано:

кукурудзи — $514,4 млн (2,4 млн тонн);

соняшникової, сафлорової або бавовняної олії — $503 млн (441 тис. тонн);

пшениці — $253,9 млн (1,1 млн тонн);

залізної руди та концентратів — $238,4 млн (2,9 млн тонн);

соєвих бобів — $150,2 млн (369,2 тис. тонн);

ізольованих проводів — $124,6 млн (6,5 тис. тонн);

чавуну — $118,9 млн (300,9 тис. тонн).

Найбільшими ринками збуту українських товарів у березні стали:

Польща — $407,7 млн;

Туреччина — $294,3 млн;

Італія — $231,8 млн;

Німеччина — $196,3 млн;

Китай — $189,4 млн;

Іспанія — $185,7 млн.

Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України. У березні експорт до країн ЄС сягнув $2,04 млрд, що на 6,1% більше, ніж у лютому.

Український експорт стає дорожчим

Хоча загальна фізична вага експорту зменшилася, його грошова вартість зростає. У березні 2024 року Україна експортувала 11,9 млн тонн товарів на $3,46 млрд, а в березні 2025 року — 9,9 млн тонн на $3,62 млрд.

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