Експорт України у березні перевищив $3,6 млрд – що вивозили найбільше

У березні 2025 року Україна експортувала товарів на суму понад $3,6 млрд. Це на 4,5% більше, ніж у березні 2024 року, та на 18% більше, ніж у лютому цього року. Загалом за перший квартал експорт склав майже $9,9 млрд. Про це повідомив заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка, пише Мінекономіки.
За словами Качки, у січні-лютому експорт скорочувався, але в березні вдалося досягти позитивної динаміки. Основними чинниками зростання стали збільшення поставок агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі.
Значне зростання експорту спостерігалося у таких категоріях:
Загальний фізичний обсяг експорту зріс на 15,9% у порівнянні з лютим і склав 9,98 млн тонн. Морський експорт у грошовому еквіваленті зріс на 24,7%, а за вагою — на 17%. Залізничні перевезення збільшилися на 16,8% у грошах та на 15,1% у вазі.
Найбільше за вартістю експортовано:
Найбільшими ринками збуту українських товарів у березні стали:
Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером України. У березні експорт до країн ЄС сягнув $2,04 млрд, що на 6,1% більше, ніж у лютому.
Український експорт стає дорожчим
Хоча загальна фізична вага експорту зменшилася, його грошова вартість зростає. У березні 2024 року Україна експортувала 11,9 млн тонн товарів на $3,46 млрд, а в березні 2025 року — 9,9 млн тонн на $3,62 млрд.
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