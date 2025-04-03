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США заборонили своїм співробітникам у Китаї особисті стосунки з місцевими громадянами

11:24, 3 квітня 2025
Вашингтон вводить заборону на стосунки з китайцями для держслужбовців.
США заборонили своїм співробітникам у Китаї особисті стосунки з місцевими громадянами
Фото: voanews.com
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Уряд США запровадив заборону для своїх співробітників, членів їхніх сімей та підрядників із доступом до секретної інформації на романтичні та сексуальні стосунки з громадянами Китаю. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на кілька джерел, знайомих із ситуацією.

За даними агентства, нову політику ухвалив посол США в Китаї Ніколас Бернс у січні 2024 року, незадовго до свого від’їзду з країни. Заборона набула чинності за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа. Вона стосується всіх американських співробітників, зокрема тих, хто працює в посольстві та консульствах у Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу, Шеньчжені, Ухані та Гонконзі.

Обмеження охоплює всі аспекти особистих взаємин з громадянами Китаю, за винятком випадків, коли такі стосунки вже існували до впровадження нової політики. У таких ситуаціях можна подати заявку на виняток, але у разі відмови співробітник повинен або припинити стосунки, або залишити свою посаду.

Такі заходи обґрунтовують питаннями національної безпеки. Американські спецслужби та дипломати неодноразово попереджали про ризики так званих «медових пасток» – тактики, коли іноземні спецслужби використовують романтичні зв’язки для отримання секретної інформації.

Державний департамент США та інші урядові установи раніше запроваджували суворі правила щодо особистих стосунків своїх співробітників у Китаї. Нові обмеження стали відповіддю на зростаючі побоювання щодо потенційних шпигунських операцій.

Поки що політика не була офіційно оголошена публічно.

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США Китай

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