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США запретили своим сотрудникам в Китае личные отношения с местными гражданами

11:24, 3 апреля 2025
Вашингтон вводит запрет на отношения с китайцами для госслужащих.
США запретили своим сотрудникам в Китае личные отношения с местными гражданами
Фото: voanews.com
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Правительство США ввело запрет для своих сотрудников, членов их семей и подрядчиков с доступом к секретной информации на романтические и сексуальные отношения с гражданами Китая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, новую политику принял посол США в Китае Николас Бернс в январе 2024 года, незадолго до своего отъезда из страны. Запрет вступил в силу за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа. Он касается всех американских сотрудников, в том числе тех, кто работает в посольстве и консульствах в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Ухане и Гонконге.

Ограничение охватывает все аспекты личных взаимоотношений с гражданами Китая, за исключением случаев, когда такие отношения уже существовали до внедрения новой политики. В таких ситуациях можно подать заявку на исключение, но в случае отказа сотрудник должен либо прекратить отношения, либо оставить свою должность.

Такие меры обосновывают вопросами национальной безопасности. Американские спецслужбы и дипломаты неоднократно предупреждали о рисках так называемых «медовых ловушек» - тактики, когда иностранные спецслужбы используют романтические связи для получения секретной информации.

Государственный департамент США и другие правительственные учреждения ранее вводили строгие правила относительно личных отношений своих сотрудников в Китае.

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США Китай

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