Избран председатель Емильчинского райсуда Житомирской области

Председателем суда избран Владимир Заполовский.

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В Емильчинском районном суде Житомирской области состоялись собрания судей, в ходе которых был избран председатель суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

«Сообщаем, что 31 марта 2025 года Заполовский Владимир Владимирович собранием судей избран председателем Емильчинского районного суда Житомирской области», — говорится в сообщении.

В соответствии с частью третьей статьи 20 Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.