Обрано голову Ємільчинського райсуду Житомирської області

Головою суду обрано Володимира Заполовського.

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У Ємільчинському районному суді Житомирської області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

«Повідомляємо, що 31 березня 2025 року Заполовського Володимира Володимировича зборами суддів обрано головою Ємільчинського районного суду Житомирської області», - сказано у повідомленні.

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

