Данило Гетманцев роз’яснив мита на пінгвінів та їхні безлюдні острови, про що пишуть у соцмережах.

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Президент США Дональд Трамп повідомив про мита на групу безлюдних вулканічних островів поблизу Антарктиди, вкритих льодовиками і заселених пінгвінами. Глава Білого дому ввів 10% мито на товари з цих територій.

За словами голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, що це зроблено аби упередити обхід мит Австралійськими компаніями.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

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