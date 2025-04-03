Гетманцев объяснил, зачем Трамп ударил пошлинами по безлюдным островам с пингвинами

Президент США Дональд Трамп сообщил о пошлинах на группу безлюдных вулканических островов возле Антарктиды, покрытых ледниками и населенных пингвинами. Глава Белого дома ввел 10% пошлину на товары с этих территорий.
По словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, это сделано, чтобы предотвратить обход пошлин австралийскими компаниями.
Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.
В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.
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