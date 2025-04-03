Міністр фінансів США Бессент анонсує візит делегації України для обговорення угоди про копалини

Делегація України найближчим часом здійснить візит до США, щоб обговорити угоду про копалини.

Джерело фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Делегація України найближчим часом здійснить візит до США для обговорення угоди щодо корисних копалин. Про це в інтервʼю Bloomberg Television заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, якого цитує Суспільне.

Як вказав Бессент, група з України приїде до США або наприкінці цього тижня, або на початку наступного, щоб обговорити угоду.

За словами міністра, це фактично та сама угода, яка була, і вона базується на початковому 4-сторінковому проєкті.

«Ми не хочемо втрачати час. Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу та для мирного процесу», — сказав Бессент.

Як стало відомо, 28 березня США офіційно передали Україні проєкт угоди щодо надр. За словами Зеленського, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.