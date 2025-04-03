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Міністр фінансів США Бессент анонсує візит делегації України для обговорення угоди про копалини

11:42, 3 квітня 2025
Делегація України найближчим часом здійснить візит до США, щоб обговорити угоду про копалини.
Міністр фінансів США Бессент анонсує візит делегації України для обговорення угоди про копалини
Джерело фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Делегація України найближчим часом здійснить візит до США для обговорення угоди щодо корисних копалин. Про це в інтервʼю Bloomberg Television заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, якого цитує Суспільне.

Як вказав Бессент, група з України приїде до США або наприкінці цього тижня, або на початку наступного, щоб обговорити угоду.

За словами міністра, це фактично та сама угода, яка була, і вона базується на початковому 4-сторінковому проєкті.

«Ми не хочемо втрачати час. Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу та для мирного процесу», — сказав Бессент.

Як стало відомо, 28 березня США офіційно передали Україні проєкт угоди щодо надр. За словами Зеленського, у документі з’явилися пункти, які раніше обидві сторони відхиляли.

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США договір Україна

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