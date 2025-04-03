Після ДТП двері заблокувалися — у Китаї сталася смертельна аварія з авто Xiaomi

Сім’ї жертв смертельної аварії з Xiaomi вимагають ретельного розслідування ДТП.

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У китайській провінції Аньхой родичі трьох людей, які загинули в аварії з електромобілем Xiaomi SU7, заявляють, що після ДТП двері машини заблокувалися, не залишивши пасажирам шансів врятуватися. Про це повідомило видання Yicaiglobal.com.

Автомобіль загорівся, і двоє людей на передніх сидіннях не змогли відчинити двері, які, ймовірно, заблокувалися після зіткнення, і вони загинули всередині автомобіля. Людину, що сиділа позаду, витягли перехожі, які розбили вікно, але врятувати її не вдалося. Сім’ї жертв хочуть знати, чому двері заклинило після зіткнення, і чи була помилка в алгоритмах автопілота.

Згідно з офіційною заявою Xiaomi, на момент аварії автомобіль перебував у режимі Navigation Assisted Driving і рухався зі швидкістю 116 кілометрів на годину ділянкою шосе Тонглін у провінції Аньхой. Система виявила попереду будівельну огорожу і попередила водія про необхідність знизити швидкість. Після того як водій узяв керування автомобілем на себе, він різко звернув на швидкості близько 97 км/год і врізався в цементну огорожу.

Xiaomi співпрацює з поліцією та надала всі дані про автомобіль, але поки не оглядала пошкоджений автомобіль, заявила компанія. Однак компанія, що базується в Пекіні, поки не відповіла на занепокоєння громадськості щодо того, чи спрацювала система автоматичного екстреного гальмування автомобіля.

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