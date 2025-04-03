Для кандидатів у водії і водіїв запровадять комплексне медобстеження – Михайло Радуцький вніс постанову про прийняття законопроекту

Відповідно до рекомендованого до прийняття законопроекту дані про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії будуть передаватися з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка взаємодіє з Реєстром військовозобовʼязаних.

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Голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький 3 квітня зареєстрував проект постанови про прийняття в першому читанні законопроекту 13131, який передбачає, що довідку щодо придатності до керування автомобілем 083/о буде скасовано, але замість неї будуть брати дані з Електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка обмінюється даними з Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

«Запровадження електронного медичного висновку для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ дозволить відмовитися від застарілої паперової форми медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (форми № 083/о) та, разом з вже існуючими Реєстрами центральної бази даних ЕСОЗ, забезпечить простежуваність та повноту медичної інформації про пацієнта в електронній медичній картці, а також можливість подальшого надання інформації про статус допуску до керування шляхом інформаційного обміну даними між державними установами», підкреслюють автори законопроекту.

Відповідно у законодавстві буде встановлено, що з метою перевірки наявності у водіїв та кандидатів у водії стану здоров’я для керування інформація з ЕСОЗ про допуск або недопуск особи за станом здоров’я до керування передається з використанням системи «Трембіта» до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, Єдиного комплексу інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та до єдиної інформаційної системи МВС за отриманими від них запитами.

У законі про дорожній рух пропишуть обовʼязок для кандидатів у водії пройти медичне обстеження та отримати допуск за станом здоров’я до керування.

Таким чином, замість формулювання «не має медичних протипоказань» для кандидатів у водії запровадять медичне обстеження та відповідно допуск (чи недопуск) за його результатами до керування авто.

Відповідно замість медичного огляду буде встановлено, що особа, яка бажає отримати право на керування, зобов’язана пройти медичне обстеження та бути допущеною за станом здоров’я.

Також буде запроваджено новий обовʼязок для водіїв – проходити медичне обстеження та/або медичний огляд.

Буде встановлено, що попереднє, періодичне, позачергове (зумовлене необхідністю) медичне обстеження, а також щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичний огляд проводяться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв за станом здоров’я безпечно керувати транспортними засобами.

Порядок проведення медичного обстеження та медичного огляду, яким визначаються періодичність проведення медичного обстеження, порядок проведення та направлення на позачергове медичне обстеження водіїв, у тому числі за рішенням уповноваженої посадової особи Національної поліції, або за ініціативою роботодавця, перелік необхідних діагностичних досліджень, перелік медичних протипоказань, обмежень та станів, за наявності яких особа не може за станом здоров’я керувати транспортним засобом, перелік умов допуску за станом здоров’я до керування транспортним засобом, а також критерії для прийняття лікарем рішення про допуск або недопущення особи до керування транспортним засобом за результатами проведеного медичного обстеження або медичного огляду кандидатів у водії та водіїв групи І та групи ІІ, затверджується спільним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, та Міністерства внутрішніх справ України.

Група І кандидатів у водії або водіїв – особи, які використовуватимуть транспортний засіб категорій А, А1, В, В1 і ВЕ для власних потреб, а також кандидати у трактористи-машиністи та трактористи-машиністи.

Група ІІ кандидатів у водії або водіїв – особи, які використовуватимуть транспортний засіб категорій С, СЕ, СІ, С1Е, D, DЕ, D1 і D1Е для власних потреб, а також водії усіх категорій, які працюють за наймом, або як самозайняті особи, які здійснюють перевезення пасажирів та/або вантажів.

За результатами попереднього, періодичного або позачергового медичного обстеження формується медичний висновок відповідно до порядку формування та видачі медичних висновків, затвердженого МОЗ. У медичному висновку зазначається інформація про умови допуску за станом здоров’я у випадках, визначених Порядком проведення медичного обстеження та медичного огляду.

Також буде передбачено, що посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов'язані не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не пройшли медичне обстеження або медичний огляд у встановленому порядку, не допущені за станом здоров’я до керування.

Автомобільні перевізники будуть зобов'язані здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного обстеження та медичного огляду.

Автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірних умовах, зобов’язаний проходити медичне обстеження та за його результатами отримувати медичний висновок про допуск за станом здоров’я до керування транспортним засобом відповідної групи.

Крім того, 26 березня Михайло Радуцький разом з колегами вніс законопроект 13138 про внесення змін до статті 129 Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за допуск до керування транспортними засобами водіїв, які не пройшли у встановлений строк медичного обстеження та/або медичного огляду.

Справа у тому, що зараз КУпАП встановлено відповідальність лише за допуск до керування транспортними засобами водіїв, які не пройшли у встановлений строк медичний огляд. Отже, статтю 129 доповнять також відповідальністю за непроходження медичного обстеження.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у грудні 2024 року Верховна Рада прийняла як закон законопроект 12066, який передбачає, що обмін даними між Реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та Електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ) буде відбуватися автоматично.

Автор: Наталя Мамченко

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