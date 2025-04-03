Угорщина підтвердила вихід з Міжнародного кримінального суду

Вихід Угорщини з МКС відбувається на тлі візиту прем'єра Ізраїлю Нетаньягу до Будапешту.

Фото: suspilne.media

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Угорщина планує вийти з Міжнародного кримінального суду.

У четвер, 3 квітня, керівник апарату угорського прем’єра Гергей Гуяш підтвердив, що країна вийде зі складу членів МКС, пише Telex.

Гуяш заявив, що уряд ініціює процедуру виходу в четвер відповідно до конституційної та міжнародно-правової бази.

Угорський уряд оголосив про це рішення напередодні зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який саме прибув до країни з візитом.

Нетаньягу був запрошений до Угорщини Віктором Орбаном у листопаді 2024 року, після того, як МКС видав міжнародний ордер на арешт ізраїльського прем'єра.

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