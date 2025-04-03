Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Трамп заявив про «хорошу співпрацю» США з Росією та Україною щодо врегулювання війни

11:50, 3 квітня 2025
Трамп назвав завершення війни питанням людяності.
Трамп заявив про «хорошу співпрацю» США з Росією та Україною щодо врегулювання війни
Скріншот
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна «добре співпрацюють» зі Сполученими Штатами у питаннях мирного врегулювання війни. Про це він сказав під час виступу у Білому домі.

«Я вважаю, що ми отримали хорошу співпрацю як від Росії, так і від України», – зазначив Трамп, коментуючи поточну ситуацію. Він знову наголосив на своєму намірі завершити війну та повторив тезу, що цього конфлікту взагалі не сталося б, якби він перебував на посаді президента.

За його словами, щоденні втрати на фронті становлять близько 2 500 осіб. Він назвав припинення війни питанням гуманності:

«Ми втрачаємо в середньому 2 500 людей на день — молодих людей, солдатів. росіян. Подумайте про це — 2 500 щодня, а в деякі дні ще більше. В середньому, за тиждень це 2 712.  Кажуть, що вони втрачають цих солдатів, вони гинуть. Їхні армії зазнають величезних втрат. І вони не з нашої країни, але вони — люди. Вони з росії, вони з України. Більшість із них звідти. Ми зупинимо це. Це питання людяності. Гуманність — це велика справа».

Крім того, Трамп заявив, що прагне не лише досягти врегулювання війни в Україні, а й уникнути конфлікту між США та Іраном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відтепер усі електронні клопотання, подані НАБУ через іКейс, автоматично доступні підозрюваним та адвокатам у кабінеті Електронного суду – НАБУ

З 3 квітня ВАКС приймає клопотання про продовження строку дії обов’язків через інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс».

Для кандидатів у водії і водіїв запровадять комплексне медобстеження – Михайло Радуцький вніс постанову про прийняття законопроекту

Відповідно до рекомендованого до прийняття законопроекту дані про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії будуть передаватися з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка взаємодіє з Реєстром військовозобовʼязаних.

Як і за що судили українських військових у 2024 році: звіт Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2024 році засуджено 6 532 військовослужбовця, але за військові правопорушення вироків стало менше.

Велика Палата Верховного Суду визначатиме, чи має прокурор право звертатися до суду щодо стану бомбосховищ

Виключна правова проблема, яка має бути вирішена ВП ВС: чи має прокурор право звертатися до адмінсуду в інтересах ДСНС, яка після змін законодавства сама не наділена прямими повноваженнями щодо подання таких позовів, проте фактично здійснює контроль за станом захисних споруд.

Чоловіка мобілізували, незважаючи на відстрочку за розпорядженням Генштабу ЗСУ, яке він не міг показати працівникам ТЦК, бо це інформація з обмеженим доступом – суд скасував рішення

Копія відповідного розпорядження Генштабу ЗСУ позивачу на руки не видавалася, адже такому було присвоєно гриф «для службового користування», тому він не міг показати його працівникам ТЦК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду