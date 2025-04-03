Трамп заявив про «хорошу співпрацю» США з Росією та Україною щодо врегулювання війни

Трамп назвав завершення війни питанням людяності.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна «добре співпрацюють» зі Сполученими Штатами у питаннях мирного врегулювання війни. Про це він сказав під час виступу у Білому домі.

«Я вважаю, що ми отримали хорошу співпрацю як від Росії, так і від України», – зазначив Трамп, коментуючи поточну ситуацію. Він знову наголосив на своєму намірі завершити війну та повторив тезу, що цього конфлікту взагалі не сталося б, якби він перебував на посаді президента.

За його словами, щоденні втрати на фронті становлять близько 2 500 осіб. Він назвав припинення війни питанням гуманності:

«Ми втрачаємо в середньому 2 500 людей на день — молодих людей, солдатів. росіян. Подумайте про це — 2 500 щодня, а в деякі дні ще більше. В середньому, за тиждень це 2 712. Кажуть, що вони втрачають цих солдатів, вони гинуть. Їхні армії зазнають величезних втрат. І вони не з нашої країни, але вони — люди. Вони з росії, вони з України. Більшість із них звідти. Ми зупинимо це. Це питання людяності. Гуманність — це велика справа».

Крім того, Трамп заявив, що прагне не лише досягти врегулювання війни в Україні, а й уникнути конфлікту між США та Іраном.

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