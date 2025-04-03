Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Міністр оборони Естонії Певкур анонсував візит в Україну на початку тижня

12:18, 3 квітня 2025
Міністр оборони Естонії відвідає Київ для обговорення нової допомоги Україні.
Міністр оборони Естонії Певкур анонсував візит в Україну на початку тижня
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур планує відвідати Україну на початку наступного тижня. Про це він повідомив перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Варшаві, передає «Укрінформ».

За словами Певкура, у Києві він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим та передасть йому детальну інформацію щодо подальшої допомоги від Естонії.

«Я буду в Києві в понеділок і передам всю інформацію щодо того, що ми відправимо в Україну. Цю інформацію я передам своєму українському колезі Рустему Умєрову», – зазначив естонський міністр.

Він також нагадав, що Естонія нещодавно завершила програму допомоги Україні, спрямовуючи 0,25% свого ВВП на підтримку. Водночас країна вирішила продовжувати цю ініціативу й надалі.

«Ми вирішили, що будемо продовжувати цю допомогу постійно. Кілька тижнів тому ми також вирішили надіслати 10 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155-мм калібру та 750 тисяч харчових комплектів тощо», – додав Певкур.

Естонія є одним із найактивніших партнерів України у військовій підтримці, продовжуючи постачання боєприпасів, обладнання та гуманітарної допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Естонія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відтепер усі електронні клопотання, подані НАБУ через іКейс, автоматично доступні підозрюваним та адвокатам у кабінеті Електронного суду – НАБУ

З 3 квітня ВАКС приймає клопотання про продовження строку дії обов’язків через інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування «іКейс».

Для кандидатів у водії і водіїв запровадять комплексне медобстеження – Михайло Радуцький вніс постанову про прийняття законопроекту

Відповідно до рекомендованого до прийняття законопроекту дані про стан здоров'я водіїв та кандидатів у водії будуть передаватися з електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка взаємодіє з Реєстром військовозобовʼязаних.

Як і за що судили українських військових у 2024 році: звіт Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2024 році засуджено 6 532 військовослужбовця, але за військові правопорушення вироків стало менше.

Велика Палата Верховного Суду визначатиме, чи має прокурор право звертатися до суду щодо стану бомбосховищ

Виключна правова проблема, яка має бути вирішена ВП ВС: чи має прокурор право звертатися до адмінсуду в інтересах ДСНС, яка після змін законодавства сама не наділена прямими повноваженнями щодо подання таких позовів, проте фактично здійснює контроль за станом захисних споруд.

Чоловіка мобілізували, незважаючи на відстрочку за розпорядженням Генштабу ЗСУ, яке він не міг показати працівникам ТЦК, бо це інформація з обмеженим доступом – суд скасував рішення

Копія відповідного розпорядження Генштабу ЗСУ позивачу на руки не видавалася, адже такому було присвоєно гриф «для службового користування», тому він не міг показати його працівникам ТЦК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду