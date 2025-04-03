Міністр оборони Естонії Певкур анонсував візит в Україну на початку тижня

Міністр оборони Естонії відвідає Київ для обговорення нової допомоги Україні.

Фото: Getty Images

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур планує відвідати Україну на початку наступного тижня. Про це він повідомив перед зустріччю міністрів оборони ЄС у Варшаві, передає «Укрінформ».

За словами Певкура, у Києві він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим та передасть йому детальну інформацію щодо подальшої допомоги від Естонії.

«Я буду в Києві в понеділок і передам всю інформацію щодо того, що ми відправимо в Україну. Цю інформацію я передам своєму українському колезі Рустему Умєрову», – зазначив естонський міністр.

Він також нагадав, що Естонія нещодавно завершила програму допомоги Україні, спрямовуючи 0,25% свого ВВП на підтримку. Водночас країна вирішила продовжувати цю ініціативу й надалі.

«Ми вирішили, що будемо продовжувати цю допомогу постійно. Кілька тижнів тому ми також вирішили надіслати 10 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155-мм калібру та 750 тисяч харчових комплектів тощо», – додав Певкур.

Естонія є одним із найактивніших партнерів України у військовій підтримці, продовжуючи постачання боєприпасів, обладнання та гуманітарної допомоги.

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