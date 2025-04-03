Віталій Кличко пояснив, чому не можна звільнити секретаря Київради Володимира Бондаренка

За словами Кличка, Володимир Бондаренко має статус свідка.

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Київрада 3 квітня планує ухвалити рішення про повернення у користування громади земельних ділянок, які фігурують у резонансній «земельній справі». Зокрема, за словами мера Віталія Кличка, йдеться про 5 рішень Київради щодо 7 земельних ділянок. Водночас, як вказується, аудит раніше ухвалених Київрадою рішень триває.

«Загалом за цю каденцію ухвалили близько 5 тисяч рішень щодо землі. Чверть із них уже перевірили. Ініційовано 15 судових позовів про скасування реєстрації майна. Матеріали спрямовуємо до правоохоронних органів», - вказав Кличко.

Водночас, що стосується резонансної теми, а саме розслідувань у земельній сфері столиці, то наразі зі своїх посад у КМДА звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич;

заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;

заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

Депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв звільнений з посади директора КП «Інженерний центр».

За словами Кличка, також фракція партії «Удар» розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради, оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Звільнені також наступні посадовці:

директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський;

директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій;

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний перебуває на лікарняному.

«Як тільки вийде – буде звільнений», - заявив Кличко.

Водночас щодо інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні, то, за словами мера Києва, у них «невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні».

«А у Володимира Бондаренка – статус свідка. І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я – як міський голова», - вказав Кличко.

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