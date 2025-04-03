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ВРП звільнила суддю Покровського райсуду Ірину Єдаменко після кваліфоцінювання

12:36, 3 квітня 2025
Суддю за результатами кваліфікаційного оцінювання визнано такою, що не відповідає займаній посаді.
ВРП звільнила суддю Покровського райсуду Ірину Єдаменко після кваліфоцінювання
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Єдаменко Ірини Віталіївни з посади судді Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Як вказують у ВРП, рішення ухвалено відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, у якому зазначено, що за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів суддю Ірину Єдаменко визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

Згідно з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

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