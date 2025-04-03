У Франції судять чоловіка, який ловив і утримував в неволі їжаків для відео в TikTok

У Франції розпочався суд над чоловіком, який спіймав понад 250 їжаків для відео в соцмережах.

Фото: AFP

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У Франції стартував судовий процес над 24-річним чоловіком, який впродовж кількох років ловив та утримував їжаків, щоб створювати контент для соціальних мереж, зокрема TikTok. Його дії призвели до того, що понад 250 тварин потрапили в неволю.

Як повідомляє France Info, слухання справи розпочалися 2 квітня в місті Лібурн, біля Бордо. Обвинувачений систематично використовував своїх собак для пошуку їжаків, яких після ловлі поміщав у клітки та знімав відео для своєї популярної сторінки в TikTok. Він визнав, що з 2020 по 2024 рік спіймав більше 250 їжаків, а його рекордом стало впіймання 32 тварин за дві години.

Чоловік стверджує, що після зйомок він відпускав їжаків назад у природу. Однак розслідування розпочалося, коли співробітники Офісу захисту біорізноманіття звернули увагу на його публікації.

Прокуратура вимагає покарання у вигляді 210 годин громадських робіт і штрафу в 300 євро. Водночас зоозахисні організації закликають до значно більших штрафів, щоб цей випадок став уроком для інших.

Варто зазначити, що їжаки у Франції є захищеним видом. За останні 10 років їхня популяція скоротилася на 16-33% через використання пестицидів, зменшення кількості комах, а також через ДТП.

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