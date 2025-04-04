Чи може роботодавець відмовитися надавати довідку про роботу і зарплату — відповідь Держпраці

Роботодавець під час воєнного стану не може відмовитись надати працівнику довідку про роботу й заробітну плату.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може роботодавець під час воєнного стану відмовитися надавати довідку про роботу й заробітну плату.

Так, роботодавець зобов’язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на підприємстві із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи й розміру заробітної плати згідно із ст. 49 Кодексу законів про працю України.

Ця норма також діє і в період воєнного стану.

Отже, роботодавець не може відмовитись надати працівнику довідку про роботу та зарплату.

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