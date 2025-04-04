Стало відомо, яка тривалість додаткової відпустки для одинокої матері з трьома дітьми

Одинока мати трьох дітей має право на 17-денну додаткову соціальну відпустку у 2025 році.

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Федерація професійних спілок України надала роз’яснення щодо тривалості додаткової соціальної відпустки у 2025 році для працівниці, яка самостійно виховує трьох дітей віком 5, 8 і 11 років.

У січні 2025 року жінка офіційно розлучилася з батьком дітей та з того часу самостійно їх виховує. Вона надала відповідні підтверджувальні документи за місцем роботи.

Відповідно до статті 19 Закону України від 15 листопада 1996 року «Про відпустки» №504/96-ВР, за 2025 рік працівниці належить додаткова відпустка за двома підставами:

як одинока мати,

як один із батьків, що має двох і більше дітей віком до 15 років.

Загальна тривалість такої додаткової відпустки складає 17 календарних днів.

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