Стало известно, какова продолжительность дополнительного отпуска для одинокой матери с тремя детьми

Одинокая мать троих детей имеет право на 17-дневный дополнительный социальный отпуск в 2025 году.

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Федерация профессиональных союзов Украины предоставила разъяснение относительно продолжительности дополнительного социального отпуска в 2025 году для работницы, которая самостоятельно воспитывает троих детей в возрасте 5, 8 и 11 лет.

В январе 2025 года женщина официально развелась с отцом детей и с тех пор их самостоятельно воспитывает. Она предоставила соответствующие подтверждающие документы по месту работы.

Согласно статье 19 Закона Украины от 15 ноября 1996 года «Об отпусках» №504/96-ВР, за 2025 год работнице принадлежит дополнительный отпуск по двум основаниям:

как одинокая мать,

как один из родителей, имеющий двоих и более детей в возрасте до 15 лет.

Длительность такого дополнительного отпуска составляет 17 календарных дней.

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