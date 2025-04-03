В Киевзеленстрое объяснили, почему их работники поливают клумбы в дождь

В интернете «завирусился» ролик о поливе растений во время дождя коммунальными работниками.

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В интернете «завирусился» ролик о поливе растений во время дождя коммунальными работниками в Киеве. При этом дождь не утихал в Киеве не одни сутки, а 1 апреля в городе зафиксировали рекордное количество осадков. Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, за сутки выпало 43% месячной нормы осадков.

В Киевзеленстрое заявили, что коммунальщики проводят комплекс мероприятий по подкормке, а дождливая погода — идеальное время для применения некоторых видов удобрений, которые нужно вносить во влажную землю.

«Поэтому, если во время или после дождя в парках, скверах, на транспортных развязках работают машины для полива — это значит, что в баках находятся специальные удобрения, которыми подкармливают зеленые насаждения», — прокомментировали в Киевзеленстрое.

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