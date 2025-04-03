Viber в Украине запускает сервис для онлайн-знакомств

Viber анонсирует новый сервис знакомств с верификацией профиля.

Фото: Scroll Media

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Rakuten Viber анонсирует запуск нового сервиса для онлайн-знакомств в мессенджере - Viber Dating, доступного для пользователей в Украине. Теперь пользователи смогут искать пару или новых друзей непосредственно в Viber, продолжая общение уже в привычном мессенджере. Об этом сообщает Mezha.Media.

Среди основных особенностей сервиса - обязательная верификация профиля, чтобы предотвратить использование ложной информации. Профиль в Viber Dating отдельный от основной учетной записи в мессенджере и находится в специальной вкладке, не связанной с основными контактами. Это гарантирует, что ваши основные контакты не узнают об использовании сервиса для знакомств.

Для доступа к Viber Dating необходимо нажимать на раздел «Дополнительно» с иконкой трех точек в правом нижнем углу экрана смартфона. После регистрации и заполнения профиля пользователям будут предложены потенциальные пары. Оставив или «свайпнув» вправо или влево, можно выразить заинтересованность. Если оба пользователя проявляют взаимную симпатию, они образуют пару, что позволяет продолжить общение в Viber Dating.

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