Viber в Україні запускає сервіс для онлайн-знайомств

Viber анонсує новий сервіс знайомств з верифікацією профілю.

Фото: Scroll Media

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Rakuten Viber анонсує запуск нового сервісу для онлайн-знайомств у месенджері — Viber Dating, доступного для користувачів в Україні. Тепер користувачі зможуть шукати пару або нових друзів безпосередньо в Viber, продовжуючи спілкування вже в звичному месенджері. Про це повідомляє Mezha.Media.

Серед основних особливостей сервісу — обов’язкова верифікація профілю, щоб запобігти використанню неправдивої інформації. Профіль у Viber Dating окремий від основного облікового запису в месенджері та знаходиться в спеціальній вкладці, не пов’язаній з основними контактами. Це гарантує, що ваші основні контакти не дізнаються про використання сервісу для знайомств.

Для доступу до Viber Dating необхідно натискати на розділ «Додатково» з іконкою трьох крапок у правому нижньому куті екрана смартфона. Після реєстрації та заповнення профілю користувачам будуть запропоновані потенційні пари. Залишивши або «свайпнувши» вправо або вліво, можна висловити зацікавленість. Якщо обидва користувачі проявляють взаємну симпатію, вони утворюють пару, що дає змогу продовжити спілкування в Viber Dating.

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