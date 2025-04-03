У Києві викрили двох працівників банку, які зняли з рахунку померлого клієнта майже $65000

Правоохоронці Києва повідомили про підозру вже колишнім працівникам одного з банків.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру колишнім посадовцям київської філії «Ощадбанку» у заволодінні грошима померлого вкладника банку.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2023 році працівник банку змінив фінансовий номер померлого у 2020 році клієнта на інший. Зробив це начебто сам власник рахунку, пройшовши верифікацію. Надалі на ім’я цього клієнта працівники фінустанови зробили банківську карту, з якої протягом 2023-2024 років неодноразово перераховували гроші.

«Таким чином заволоділи майже 65 тис. доларів США.

Банк компенсував родичам власника рахунку вкрадені гроші, звільнив цих співробітників та звернувся до правоохоронних органів», - заявили у прокуратурі.

У відомстві додали, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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